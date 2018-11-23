Женская сборная Украины по гандболу стартовала с победы на Кубке Турчина-2018

В играх первого дня соревнований нашлось место для неожиданности.

В Броварах (Киевская обл.) стартовал международный гандбольный турнир Кубок Игоря Турчина-2018.

В первый день соревнований в броварском зале БВУФК кроме двух матчей также состоялась яркая церемония открытия. Собравшиеся почтили память Игоря Евдокимовича Турчина, а еще увидели эффектные выступления артистов, сообщает официальный сайт Федерации гандбола Украины.

В открытии также приняли участие знаменитые игроки «Спартака» Игоря Турчина, заместитель министра молодежи и спорта Николай Даневич, член МОК олимпийский чемпион Валерий Борзов и президент ФГУ Андрей Мельник.

В играх первого дня нашлось место для неожиданности. Сборная Испании перевезла в Бровары второй состав, но недаром эта страна занимает ведущие позиции в мировом гандболе. Испанские резервістки продемонстрировали содержательную игру и нанесли поражение основному составу сборной Австрии 32:30.

Во втором матче дня национальная сборная Украины победила юниорскую сборную (U-18) 37:14. Все игроки из заявки главной команды получили игровое время, каждый продемонстрировал желание проявить себя.

К сожалению, не выступит на Кубке Турчина голкипер Елизавета Воронько. Из-за лечения она также пропустит отбор на чемпионат мира-2019. Молодежная сборная, несмотря на большое волнение и поражение с крупным счетом, сумела понравиться зрителям. Левая полусредняя Ирина Павлик стал лучшим снайпером (5 голов), серию сейвов во втором тайме выдала вратарь юниорок Жаклина Миркович.

Во второй день юниорки сыграют против Австрии (начало 16.00), а национальная сборная Украины встретится с Испанией (18.00). Приглашаем болельщиков на трибуны арены БВУФК в Броварах (ул. Шевченко, 23, вход свободный)

Украина - Украина (U-18) 37:14 (16:8)

Кубок Турчина. 22 ноября

Украина: Балог, Яблонская-Бобаль; Стельмах 3, Борщенко 3, Снопова 1, Лезінська 4, Фурманець 3, Готра 5, Савчин, Дябло 1, Редька 2, Глибко 3, Горільська 1, Смолінг 2, Поляк 1, Компаниец 3, Гайкова 2, Передерий 3.

Главный тренер - Борис Чижов.

Украина (U-18): Міркович, Салтанюк, Чиковани, Макаренко 2, Олейник, Шукаль, Калигіна 3, Гававка, Дмитришин, Колосовская, Піхайленко, Фроляк 1, Когуч 2, Головко 1, Купчак, Павлик 5. Главный тренер - Валерий Войналович