Элина Свитолина: Когда ты фаворит, то чувствуешь большую уверенность, и твоя уверенность давит на соперников

Триумф нашей соотечественницы Элины Свитолиной на Итоговом турнире WTA в Сингапуре поднял украинский теннис на новую высоту. А у себя на родине Элина с полным правом может претендовать на звание "Лучшей спортсменки 2018 года". За ее успехами ныне следят даже люди, далекие от тенниса. Кажется, нечто подобное было лишь 15-20 лет назад, в эру стремительного взлета в профессиональном боксе братьев Кличко.

В интервью УНИАН Элина рассказала, каких усилий ей стоила героическая победа на заключительном в этом году суперпрестижном турнире, и чего стоит ждать от нее в 2019-м. Спортсменка также прокомментировала заметные перемены в своем внешнем облике и призналась в своих футбольных пристрастиях.

Элина, это было ваше второе участие на Итоговом турнире. Год назад вы отправлялись в Сингапур одной из фавориток, но так и не преодолели групповой раунд. В этом году не многие давали вам хоть какие-то шансы, но вы превзошли ожидания и добыли титул! В каком статусе вам комфортнее - главной претендентки на победу или "темной лошадки"?

Это интересный вопрос. Я много думала об этом. В нынешнем году, как вы правильно заметили, не было высоких ожиданий - ни со стороны болельщиков, ни даже с моей стороны. Соперницы тоже знали, что вторая половина сезона у меня прошла не лучшим образом. Но, с другой стороны, когда ты фаворит, то чувствуешь большую уверенность, и твоя уверенность давит на соперников. В общем, тяжело сказать, в каком статусе играть легче. Как бы то ни было, в любой ситуации ты выходишь на корт и делаешь свою работу.

Наблюдая за вашим прогрессом за последние годы, нельзя не отметить, что вы постоянно меняетесь. В прошлом году вы значительно улучшили подачу, в этом году стали сильнее ментально, психологически, научились принимать поражения и возвращаетесь после них на корт еще сильнее. Вместе с этими изменениями растет и ваш рейтинг. Какой компонент игры или психологии вам необходимо укрепить, чтобы стать номером один в мире?

В теннисе нет мелочей, и нет какого-то одного компонента, который может позволить тебе стать первой ракеткой мира. Для меня есть только один действенный рецепт - работать на корте и максимально выкладываться на тренировках. Если ты отдаешься этому процессу на 100 процентов, то результат не заставит себя ждать.

Самая заметная внешняя перемена, случившаяся с вами в 2018 году – это, конечно, то, что вы похудели. Это было ваше решение или решение тренера? Чем оно было мотивировано? И комфортно ли вам в нынешней «весовой категории»?

Этот вопрос был, пожалуй, самым популярным в этом сезоне, и мне нравится следить за его обсуждением среди болельщиков, поэтому оставим здесь небольшую загадку (улыбается). Комфортно ли мне? По ходу сезона были моменты, когда было не так просто адаптироваться к изменениям, но сейчас уже чувствую себя абсолютно комфортно на корте.

Мы с командой предполагали, что результаты, возможно, на некоторое время ухудшатся. Но пока что-то не попробуешь, никогда не узнаешь, поможет тебе это или нет. Мне нужно было найти баланс. Имею ввиду, в первую очередь, качество передвижения по корту, потому что передвижение - одно из самых сильных моих игровых свойств. Для меня важно вносить в игру что-то новое, ведь теннис не стоит на месте, все игроки развиваются. Нельзя постоянно делать одно и то же. Иначе будешь откатываться назад.

Изменилось ли ваше питание? Часто ли приходится отказывать себе во вкусной, но калорийной еде? По какому блюду больше всего скучаете?

Вместе со специалистами я перепробовала несколько методов питания и выбрала тот, который мне подходит - употреблять пищу в правильное для меня время. Для меня важно четко совмещать режим питания и режим тренировок. Я очень строго отношусь к своему режиму: сон, питание, тренировки - все это находится под постоянным контролем.

Кто вам готовит чаще всего? Когда приезжает в гости мама или вы приезжаете к ней, то полностью доверяетесь ей в выборе рациона?

Когда я на турнирах, то питаюсь, в основном, в отеле, где проживаю. Если снимаю дом, тогда готовлю сама, мне это доставляет удовольствие, но нужно, чтобы для этого было достаточно времени. Когда приезжаю домой в Одессу, тут уже мной занимается бабушка, которая всегда переживает, что я мало ем (смеется), и я полностью доверяю ее кулинарным талантам. Если же ко мне в гости приезжает мама, то она всегда балует меня любимой украинской кухней.

Какой момент в прошедшем сезоне был для вас самым сложным?

Один из самых сложных - это было поражение на Ролан Гаррос, потому что я была достаточно хорошо готова к этому турниру, и для меня, и для моих болельщиков поражение в третьем раунде стало небольшим шоком. Но это не был конец света, нужно было двигаться дальше, ведь меня ожидало еще 15 турниров.

На Итоговом турнире даже через экран телевизора чувствовался ваш запредельный настрой и мотивация. А кто или что служило вам главной мотивацией к победе?

Ну, все секреты я вам раскрывать не буду (смеется). Но настрой действительно был очень серьезный, вы правы. Эта победа - это результат моей упорной работы за последние два года. Каждый матч в Сингапуре был невероятно тяжелый! Например, встреча с Возняцки, когда для выхода в полуфинал мне нужно было выиграть "всего" один сет. Кажется - это так мало, но достичь этого удается только ценой неимоверных усилий. Ведь соперница по ту сторону сетки точно так же, как и ты, готова сражаться до последнего.

Нужно отметить и мою команду, которая всегда находила нужные слова для меня. Энди Беттлс (тренер Элины, - УНИАН) помог отыскать мне свой путь к победе. Далеко не всегда все шло идеально, непростой момент был в первом сете финального матча. Но мне удалось переломить ход поединка и добыть победу.

Начиная с юного возраста вы тренируетесь и играете за рубежом, и теперь даже говорите по-русски с легким акцентом. Часто ли бываете в Украине, и сколько времени удается уделять родным?

В Украину, к сожалению, я приезжаю не так часто, как хотелось бы. Хочется больше времени проводить на родине, особенно в Одессе. Украина - это часть меня. Я открыта для болельщиков, недавно в Киеве была специальная встреча с ними - понимаю, что такие мероприятия необходимы.

Семья, конечно, стоит для меня на первом месте, и спасибо родителям, которые приезжают на некоторые турниры меня поддержать. Те эмоции, которые переживаешь, когда мы вместе, и люди, которые поддерживают в любой ситуации - это для меня самое ценное.

Украинская диаспора одна из самых многочисленных в мире. В какой стране вам оказывали в этом году самый теплый прием?

Тяжело выделить одну страну. Было очень много болельщиков, которые меня поддерживали. Я чувствовала очень много тепла с их стороны. В Дубае, в Риме – на тех турнирах, на которых я хорошо выступала, была отличная поддержка. То же самое было и в Сингапуре. Всегда приятно видеть украинские флаги на трибунах. Насколько это возможно, я стараюсь уделять время общению с болельщиками. Мы с моим менеджером, к примеру, всегда ищем возможность выделять нашим поклонникам билеты на матчи, хотя на крупных турнирах это организовать довольно сложно.

Вы активный пользователь соцсетей. Болельщики ведут себя в "мировой паутине" по-разному, некоторые пишут и неадекватные комментарии, не понимая, что спортсмен - живой человек и спорт состоит не из одних побед, случаются и поражения. Что хотели бы передать этим людям?

Конечно, люди как хвалят, так и критикуют. Я публичный человек, поэтому отношусь к этому нормально. Я выступаю на больших турнирах, которые смотрят много людей. Понимаю, что многие этого от меня требуют, но, к сожалению, я не могу выиграть все матчи в течение года. Есть люди, которые не понимают, какую работу я проделываю вне корта. Они видят только то, что я публикую в соцсетях. Меня это не огорчает, но, признаюсь, немножко злит, потому что они не видят мою работу с командой. Немного странно, когда говорят, что я мало тренируюсь. Что хотелось бы им передать? Следите за мной и радуйтесь результатам (смеется)!

Есть ли какой-то персонаж в культуре, с которым вы себя сравниваете? Или фильм, похожий на вашу историю?

Лучше скажу не о персонаже, а о живом человеке. Меня очень мотивирует Коби Брайант. У него есть прозвище "Блэк мамба". Я читала его книгу и мне нравится его философия. Если коротко, то она подразумевает перевоплощение. Ты выходишь на баскетбольную площадку или на теннисный корт и представляешь, что ты - это не ты... Мысленно можно наделить себя сверхсилой и стать другим человеком.

В теннисной тусовке обнаружили закономерность: та девушка, которая выйдет в брючном костюме на официальный прием по поводу открытия Итогового турнира, этот турнир и выиграет. В прошлом году это сделала Возняцки, а в этом году - вы. А вы вообще суеверны?

В следующие году, наверное, все наденут брюки на прием, будет интересно на это посмотреть (смеется). Что касается примет, то у меня их, пожалуй, нет. Тренер хорошо знает, что меня выводит из себя, - это неорганизованность. У меня перед матчем все должно быть налажено до мелочей! Меня лучше не выводить из себя, иначе я могу быть очень злой (смеется). А вообще, стараюсь не задумываться о тех моментах, которые я не могу контролировать. Стараюсь делать все возможное в той ситуации, на которую я могу повлиять. Брать лишнее в голову - значит серьезно себе навредить.

Вы закончили 2018 год на четвертом месте в рейтинге WTA. Какие у вас цели на следующий сезон?

Их много. Будет много турниров, на которых мне нравится выступать. В Риме, например, я всегда очень мотивирована. Турниры Большого Шлема - это вообще задача №1. Эти задачи у меня не на год, а на всю карьеру. Для меня важно быть готовой ментально, потому что иногда эмоции тебя захлестывают. Также нужно быть готовой в физическом плане, ведь самая распространенная причина того, почему игроки не могут показывать стабильных результатов из года в год - это травмы.

В прошлом году вы утверждали, что еще не чувствуете, что можете быть первой ракеткой мира. Сейчас уже появилось ощущение, что вы ментально готовы к этому?

В топ-10 большая конкуренция, много игроков на хорошем уровне. Восемь лучших теннисисток мира невероятно стабильны на протяжении всего сезона. Стабильность для меня самое важное качество, оно в приоритете. Считаю, что в следующем году я буду чувствовать себя еще увереннее. У меня есть все, чтобы достичь вершины. Остается только выходить на корт, тренироваться.

Что бы вы выбрали, появись у вас такая возможность: стать первой ракеткой мира или выиграть турнир Большого шлема?

Тяжелый вопрос. Наверное, все-таки выбрала бы Большой шлем. Потому что если ты его выиграешь, то на 99 процентов станешь и первой ракеткой.

Игровой график у вас очень напряженный. И все же, какова вероятность того, что вы сыграете в составе сборной Украины на матчах Кубка Федерации в феврале?

Я уже говорила об этом с капитаном нашей команды Михаилом Филимой. Я планирую играть за сборную в феврале. Думаю, у нас будет очень сильная команда. К сожалению, мне не удалось помочь сборной в 2018 году - по ходу сезона были небольшие травмы и проблемы с расписанием. Теперь я рассчитываю, что буду играть, очень люблю ту атмосферу, которая создается у нас в команде. И здорово, что мы играем в Польше, потому что, думаю, приедут много наших болельщиков. В Англию им было бы тяжелее приехать и получить визы.

Конец года для теннисистов - долгожданное время для отпуска. Какой он - ваш идеальный отдых?

После победы в Сингапуре я ездила на море на пару дней. Дальше в планах - родная Одесса... Конечно, очень важно хорошо отдохнуть, последние три месяца прошли фактически вне дома, поэтому, признаюсь, в конце сезона, в Сингапуре, было уже очень тяжело. Хотелось домой.

Не так давно вы выложили в Instagram фото, на котором вы играете на бильярде. А какие виды спорта, помимо тенниса, вам нравятся?

Я слежу за многими видами спорта - за футболом, баскетболом. Иногда могу сыграть на бильярде, нравится также дартс, который очень распространен в Англии. Но все-таки играть в теннис у меня получается лучше всего (смеется).

На ваших матчах на Уимблдоне присутствовал Андрей Шевченко. Нет ли у вас желания побывать на матче национальной сборной Украины по футболу?

Мы знакомы с Андреем, и мне очень приятно, что когда он в Лондоне во время Уимблдона, он приходит на мои матчи поддержать меня. Конечно, хотела бы попасть на поединок нашей сборной, но пока не удается совпасть нашим графикам...

Расскажите немного о ваших футбольных вкусах. За какую команду болеете? Есть ли любимый футболист?

Я живу в Лондоне в районе, где располагается клуб "Челси" и несколько раз была на их матчах. Так что, можно сказать, что болею за них. Но мне и в целом интересно следить за английской Премьер-лигой. Я также бывала на домашних матчах "Вест Хэма" на Олимпийском стадионе в Лондоне, а также ходила на игры "Тоттенхэма" на "Уэмбли". И все же команда номер один для меня – это сборная Украины!

Юрий Трохимчук