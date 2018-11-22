Девять биатлонистов из Казахстана отстранены из-за подозрений в допинге

Среди них - все лидеры сборной.

Международный союз биатлонистов (IBU) временно отстранил от соревнований девять биатлонистов из Казахстана, которые подозреваются в применении допинга.

Соответствующий текст опубликован на официальном сайте организации.

Такое решение принято из-за расследований, которые проводились в Австрии и Италии. Все спортсмены отстранены от всех соревнований под эгидой IBU с момента принятия решения, они имеют право подать апелляцию.

Список спортсменов, которые отстранены:

Женщины: Галина Вишневская, Алина Райкова, Дарья Климина-Уссанова, Ольга Полторанина, Анна Кистанова.

Мужчины: Ян Савицкий, Максим Браун, Антон Пантов, Василий Поткорытов.

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Следует отметить, что отстранена от соревнований в полном составе женская сборная Казахстана, а также почти весь состав мужской команды. Среди отстраненных и лидер женской команды Галина Вишневская, которая по результатам прошлого сезона заняла 30-е место в общем зачете Кубка мира, а годом ранее закончила сезон 20-й.

Первые обыски в сборной Казахстана были проведены еще в феврале 2017 года в австрийском Хохфильцене во время чемпионата мира. Повторные обыски были проведены в январе 2018 года на этапе Кубка мира в Антхольце. По их результатам в марте был отстранен врач сборной, в номере которого были обнаружены упаковки с преднизолоном, который входит в список запрещенных препаратов.

После повторного обыска у всех спортсменов из Казахстана были взяты допинг-пробы, но они дали отрицательный результат.

Сезон 2018/19 по биатлону начнется 2 декабря в Поклюке, когда стартует первый этап Кубка мира.