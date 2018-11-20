Теннисистка Цуренко: сейчас моим тренером является итальянский специалист

Второй номер сборной Украины рассказала о работе с новым наставником.

Одна из лучших теннисисток Украины Леся Цуренко рассказала о смене тренера и о работе с итальянсикм специалистом.

- Сейчас моим тренером является итальянский специалист. Его зовут Адриано Албанези. С ним работаем как раз уже полгода. Но периодами, не так, как с Димой. Мы в основном встречаемся за несколько дней до турнира, к нему готовимся и играем его уже вместе, рассказала Цуренко в интервью 112.ua.

Кроме того, сейчас на турнирах стараюсь быть с физиотерапевтом, потому что нужно максимально заниматься своим здоровьем, чтобы и карьеру продлить, и в целом чувствовать себя хорошо. Работаю с украинским специалистом. Его зовут Саша. Плюс мне помогает тренер по фитнесу Денис. Тоже из Украины. Однако они оба со мной уже давно, - добавила украинка

На вопрос о том, работал ли Албанези с кем-то из известных теннисистов, Цуренко отметила:

- Известных нет, но у него своя академия, большая семья, трое детей маленьких. Я так понимаю, что изначально он выбирал какую-то работу, чтобы все время быть в Риме со своей семьей. Сейчас детки немного подросли, и они с женой приняли решение, что он может со мной ездить на турниры. Но все-таки нам приходится выбирать какие-то недели, чтобы он возвращался к семье и также поддерживал свою академию.

А на вопрос о том, как вышла на этого специалиста, заметила:

- Поиском занимался мой агент. Я как раз была на турнире в Риме и в принципе это все быстро решилось. Сначала он мне должен был просто помочь одну неделю. У нас все сложилось, мы друг друга поняли. Мне понравилось, что он максимально поддерживает всегда. Он очень позитивный человек. Мы легко общаемся, нам интересно вместе.