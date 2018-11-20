Канадский Калгари отказался от проведения Олимпийских игр-2026
Городской совет Калгари проголосовал за отмену заявки на проведение Олимпийских игр-2026.
Все 15 членов городского совета проголосовали против, сообщает SportArena со ссылкой на Insidethegames.biz.
Основными причинами для отмены заявки стали значительные финансовые затраты со стороны города на проведение соревнований и отсутствие прозрачности в деталях заявки.
Ранее в ноябре в Калгари прошел референдум, в результате которого 56,4% проголосовавших жителей города высказались против проведения зимней Олимпиады и Паралимпиады в 2026 году.
Это станет серьезным ударом по Международному олимпийскому комитету, у которого теперь остается только два кандидата для проведения Игр-2026: Стокгольм и совместная заявка Милана и Кортина д’Ампеццо, которые до сих пор не утверждены на государственном уровне.