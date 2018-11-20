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Канадский Калгари отказался от проведения Олимпийских игр-2026

10:56, 20 ноября 2018
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МОК не знает кому передаст флаг для проведения Игр-2026 / Reuters

Все 15 членов городского совета проголосовали против, сообщает SportArena со ссылкой на Insidethegames.biz.

Основными причинами для отмены заявки стали значительные финансовые затраты со стороны города на проведение соревнований и отсутствие прозрачности в деталях заявки.

Ранее в ноябре в Калгари прошел референдум, в результате которого 56,4% проголосовавших жителей города высказались против проведения зимней Олимпиады и Паралимпиады в 2026 году.

Это станет серьезным ударом по Международному олимпийскому комитету, у которого теперь остается только два кандидата для проведения Игр-2026: Стокгольм и совместная заявка Милана и Кортина д’Ампеццо, которые до сих пор не утверждены на государственном уровне.

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Теги: #Канада#Олимпийские игры#зимняя олимпиада