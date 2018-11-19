Олимпийский чемпион по керлингу устроил пьяный дебош на льду

Фрая дисквалифицировали на этапе Мирового тура в канадском городе Ред-Дир.

Олимпийского чемпиона Сочи-2014 канадского керлингиста Райана Фрая дисквалифицировали на этапе Мирового тура в канадском городе Ред-Дир.

Спортсмен отстранен за выход на игру в состоянии алкогольного опьянения, сообщает Р-спорт со ссылкой на cbc.ca.

Отмечается, что Фрай был "чрезвычайно пьян". Отстранен был не только он, но и вся его команда, члены которой также были пьяны. По словам представителя оргкомитета этапа, керлингисты "ломали щетки, ругались матом и вели себя неприемлемо", а также устроили погром в раздевалке. Фрай позднее принес свои извинения.

"Я хотел бы искренне извиниться перед болельщиками, участниками и организаторами. Мои действия действительно были неуважительными, оргкомитет правильно дисквалифицировал нас. Я позволил себе потерять контроль и оскорблял людей своими действиями. Я хотел бы извиниться перед каждым. Сделаю так, чтобы такое больше никогда не повторилось, и буду стремиться стать лучшей версией себя", – написал Фрай в своем обращении.

Фрай был третьим номером сборной Канады на Олимпийских играх 2014 года.