Ярослава Магучих и Михаил Кохан признаны лучшими легкоатлетами октября в Украине

Оба лауреаты победили на Юношеских олимпийских играх в аргентинском Буэнос-Айресе.

Ярославу Магучих и Михаила Кохана признали лучшими легкоатлетами октября в Украине.

Ярослава Магучих в октябре победила на юношеских Олимпийских играх в секторе для прыжков в высоту, сообщает Федерация легкой атлетики Украины.

Кроме того, она повторила на втором этапе соревнований юниорский рекорд Украины и установила юношеский рекорд Украины и лучший результат мирового сезона сразу в двух возрастных категориях - U18 и U20 - (1,95 м). Результат на первом этапе – 1,92 м.

Михаил Кохан победил на юношеских Олимпийских играх по метанию 5-килограммового молота (85,97 м на первом этапе и 85,14 м на втором этапе).

Голосование за лучшего легкоатлета месяца проводится среди трех групп: экспертная группа (Совет ФЛАУ), представители СМИ и болельщики. Голоса каждой из групп при подведении итогов учитываются как треть всех голосов.