Экс-боец UFC обвиняет допингового офицера в домогательствах

В комнате, по словам спортсмена, было еще шесть свидетелей.

Бывший американский боец UFC Кони Маккензи обвинил членов антидопинговой комиссии в домогательствах.

Спортсмен, которому выписали четырехлетнее отстранение - два года за предполагаемое нарушение антидопинговой политики и два года за нарушение протокола (обман сотрудников атлетической комиссии), изложил свою версию событий в интервью для интервью для MMAFighting.com, сообщает Sport24.

«Они зашли ко мне в раздевалку за пять минут до начала боя. И начали говорить, что мне нужно сдать мочу на тест. Я сказал, что не могу, так как надо выходить через пять минут, а сейчас я разминаюсь. У меня такого в жизни не было, чтобы за пять минут до начала поединка меня просили помочиться. Они сказали, что не позволят мне выйти на бой. Я пошел в ванную и налил воду в чашку. Хотя они настаивали, чтобы я мочился при них. И тогда один из членов комиссии достал свой член и начал махать им, параллельно двигаясь в мою сторону. Он кричал, мол: «Смотри, это не так уж и сложно!». Я ему говорю: «Блин, чувак, это чертовы сексуальные домогательства. Ты не можешь так делать». Там было пять или шесть свидетелей. И я говорил комиссии об этом миллион раз. Меня заверили, что идет какое-то расследование. Понимаешь, это же просто смешно. Этот пожилой мужик злился на меня, потому что я отказался мочиться перед ними. Спортивная комиссия штата Невада — просто шутка какая-то», — рассказал Маккензи.

Комиссия штата утверждает, что в настоящий момент идет изучение данного вопроса, а инспектор, о котором говорил Маккензи, отстранен от своих обязанностей.

Ранее, соперник Маккензи по бою Джей Ди Доминго описал свою версию случившегося.

«Он был дисквалифицирован Атлетической комиссией за попытку использовать чужую мочу во время предварительного теста на допинг. Мне позвонили в тот момент, когда я находился в раздевалке, и сообщили, что бой отменен», — пишет Доминго на своей страничке в инстаграме.

Бой Маккензи - Доминго должен был состояться 14 сентября 2018 года.