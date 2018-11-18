Зверев обыграл Джоковича в финале Итогового турнира АТР

Матч завершился в двух партиях со счетом 6:4, 6:3.

Немецкий теннисист Александр Зверев обыграл серба Новака Джоковича в решающем матче АТР Finals 2018.

Игра завершались со счетом 6:4, 6:3, сообщает официальный сайт соревнований.

21-летний немец, стал самым молодым игроком, который одержал победу в финале сезона со времен Новака Джоковича в сезоне-2008. Кроме того, Зверев был первым немцем, который добрался до решающего чемпионата с сезона с 1996 года, когда это сделал Борис Беккер. И теперь Зверев является первым игроком из своей страны, который поднял трофей после того, как Беккер сделал это в 1995 году, лишив надежд Джоковича прекрасного "окончания сезона сказок", в котором он вернулся с травмы правого локтя назад к первому месту в рейтинге ATP.

«Сейчас я действительно не могу описать это, - отметил Зверев сразу после матча. - Я невероятно счастлив, очевидно, это самый большой титул, который я когда-либо выиграл».

Ранее Зверев ни выигрывал ни одного турнира серии "Большого шлема".

Как сообщал УНИАН, ранее в женском WTA Finals 2018 выиграла Элина Свитолина, для которой этот успех также стал самым крупным в карьере.