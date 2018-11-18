Мотор неожиданно обыграл французский Нант в гостевом матче гандбольной Лиги чемпионов

Игра завершилась со счетом 23:27.

В Нанте (Франция) закончился матч 8-го тура группового этапа Лиги чемпионов ЕГФ (Европейской гандбольной федерации), в котором Нант принимал запорожский Мотор и неожиданно уступил.

Игра завершилась со счетом 23:27, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинцы сумели навязать равную борьбу сопернику и первый тайм проиграли лишь с минимальным счетом - 12:13. А после перерыва гости неожиданно пошли вперед и сумели обыграть соперника с внушительной разницей в четыре гола.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Айденас Малашинскас, на счету которого 8 голов.

Таким образом, Мотор одержал 2 победу в турнире, при 1 ничьей и 5 поражениях - 5 очков. Команда делит предпоследнее-последнее места с хорватским Загребом, опрежая балканскую команду по дополнительным показателям.