Украинка Мария Музычук получила бронзовую медаль чемпионата мира по шахматам

Фотографией поделилась сестра Марии - Анна.

Украинская шахматистка Мария Музычук получила бронзовую медаль за успешное выступление на мировом первенстве в российском Ханты-Мансийске.

Напомним, украинка уступила в полуфинале местной шахматистке Катерине Лагно.

Фотографией с церемонии награждения поделилась сестра Марии Анна в своем Facebook:

«Очень горжусь своей сестрой Марией, которая только что выиграла бронзу на женском чемпионате мира. Это наша седьмая медаль – вместе мы добыли 4 золота, 1 серебро и 2 бронзы. Огромное спасибо всем нашим болельщикам и людям, которые помогли нам добиться таких высоких результатов», - написала Анна.

Чемпионат мира по шахматам среди женщин проходит в российском Ханты-Мансийске. Как сообщал УНИАН, Анна Музычук также участвовала в первенстве мира, но остановилась в 1/4 финала.