Федерер уступил Звереву в полуфинале Итогового турнира АТР

В финале 21-летний немец сыграет с победителем матча Джокович - Андерсон.

В Лондоне завершился первый полуфинальный поединок Итогового турнира ATP, в котором 6-кратный победитель этих соревнований швейцарец Роджер Федерер встречался с немцем Александром Зверевым.

Победу в равном противостоянии одержал 21-летний Зверев - 7:5, 7:6 (7:5).

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Матч продолжался 1 час 35 минут. Первая партия была абсолютно равной, соперники уверенно брали геймы на своих подачах, однако при счете 5:6 Федерер неожиданно допустил несколько ошибок подряд и отдал решающий гейм стартовой партии. 5:7.

Во втором сете швейцарец и немец обменялись брейками в третьем и четвертом геймах, но после этого вновь усилили игру на своих подачах. Дело окончилось тай-брейком, где при счете 4:5 Роджер не смог обработать легкий мяч у сетки, попав в тросс. На втором матчболе Зверев уверенно сыграл на своей подаче и праздновал победу.

Для молодого немца это первый выход в финал Итогового турнира в его карьере. В решающем поединке он встретится с победителем второго полуфинала Новак Джокович (Сербия) - Кевин Андерсон (ЮАР).