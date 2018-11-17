Украинка Мария Музычук не сумела пройти в финал чемпионата мира по шахматам, проиграв в 1/2-й

В полуфинале украинка уступила россиянке Екатерине Лагно.

Украинка Мария Музычук не сумела пройти в финал чемпионата мира по шахматам, проиграв в 1/2 финала россиянке Екатерине Лагно.

Об этом сообщает ТАСС.

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Судьба противостояния решилась на тай-брейке. Ранее спортсменки дважды сыграли вничью. Счет после двух партий был 1:1. На тай-брейке, который по регламенту состоит из двух партий по 25 минут + 30 секунд/ход, россиянка выиграла обе партии.

Таким образом, в финале Лагно сыграет с китаянкой Цзюй Вэньцзюнь, которая победила другую россиянку Александру Костенюк – 1,5:0,5.

Чемпионат мира по шахматам среди женщин проходит в Ханты-Мансийске.