Украинка Мария Музычук не сумела пройти в финал чемпионата мира по шахматам, проиграв в 1/2-й
14:26, 17 ноября 2018Другое
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В полуфинале украинка уступила россиянке Екатерине Лагно.
Мария Музычук / Facebook
Украинка Мария Музычук не сумела пройти в финал чемпионата мира по шахматам, проиграв в 1/2 финала россиянке Екатерине Лагно.
Об этом сообщает ТАСС.
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Судьба противостояния решилась на тай-брейке. Ранее спортсменки дважды сыграли вничью. Счет после двух партий был 1:1. На тай-брейке, который по регламенту состоит из двух партий по 25 минут + 30 секунд/ход, россиянка выиграла обе партии.
Таким образом, в финале Лагно сыграет с китаянкой Цзюй Вэньцзюнь, которая победила другую россиянку Александру Костенюк – 1,5:0,5.
Чемпионат мира по шахматам среди женщин проходит в Ханты-Мансийске.
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