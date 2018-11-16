Определились все полуфиналисты Итогового турнира ATP

В полуфиналах Зверев сыграет с Федерером, а Джокович - с Андерсоном.

В Лондоне, где проходит Итоговый турнир АTP-2018, определились все четыре полуфиналиста, сообщает официальный сайт соревнований.

В матче шестого игрового дня немец Александр Зверев обыграл американца Джона Изнера. Встреча завершилась в двух сетах победой Зверева 7:6 (7:5), 6:3.

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Этот результат позволил Звереву досрочно оформить путевку в полуфинал, заняв второе место в группе. При любом результате матча Новак Джокович – Марин Чилич первая ракетка мира Джокович финиширует первым в группе.

В полуфинале Джокович поборется за выход финал с Кевином Андерсоном из ЮАР.

В другом полуфинальном матче сыграют швейцарец Роджер Федерер и Александр Зверев.

Итоговый турнир ATP проходит в Лондоне с 11-го по 18 ноября.

Напомним, что победительницей женского Итогового турнира WTA стала украинка Элина Свитолина.