цей матеріал доступний українською

Украинка Мария Музычук дважды сыграла вничью в полуфинале ЧМ по шахматам, завтра все решит тай-брейк

18:11, 16 ноября 2018
Другое
52 0
Мария Музычук и Екатерина Лагно дважды сыграли вничью в полуфинале чемпионата мира / sportonline.ua

Украинская шахматистка Мария Музычук сыграла вничью с россиянкой Екатериной Лагно во второй партии полуфинала чемпионата мира. Первая партия между этими спортсменками, состоявшаяся вчера, также завершилась ничьей. Счет в матче стал 1:1. 

Во второй партии Музычук играла черными. Партия закончилась на 53-м ходу.

Читайте такжеУкраинка Мария Музычук вышла в полуфинал чемпионата мира по шахматам

Завтра соперницы проведут между собой тай-брейк.

Во втором полуфинале играли действующая чемпионка мира китаянка Цзюй Вэньцзюнь и россиянка Александра Костенюк. Китайская шахматистка выиграла со счётом 1,5:0,5 и вышла в финал чемпионата мира.

Общий призовой фонд ЧМ-2018 составляет составляет $450 тысяч. Победитель получит $60 тысяч, финалист - $30 тысяч, полуфиналисты - по $20 тысяч.

Чемпионат мира по шахматам среди женщин проходит в российском Ханты-Мансийске с 1-го по 25 ноября.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #шахматы