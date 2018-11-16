Украинка Мария Музычук дважды сыграла вничью в полуфинале ЧМ по шахматам, завтра все решит тай-брейк

Обе партии украинки против россиянки Екатерины Лагно завершились вничью.

Украинская шахматистка Мария Музычук сыграла вничью с россиянкой Екатериной Лагно во второй партии полуфинала чемпионата мира. Первая партия между этими спортсменками, состоявшаяся вчера, также завершилась ничьей. Счет в матче стал 1:1.

Во второй партии Музычук играла черными. Партия закончилась на 53-м ходу.

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Завтра соперницы проведут между собой тай-брейк.

Во втором полуфинале играли действующая чемпионка мира китаянка Цзюй Вэньцзюнь и россиянка Александра Костенюк. Китайская шахматистка выиграла со счётом 1,5:0,5 и вышла в финал чемпионата мира.

Общий призовой фонд ЧМ-2018 составляет составляет $450 тысяч. Победитель получит $60 тысяч, финалист - $30 тысяч, полуфиналисты - по $20 тысяч.

Чемпионат мира по шахматам среди женщин проходит в российском Ханты-Мансийске с 1-го по 25 ноября.