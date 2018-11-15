Свитолина продолжает греться под солнцем во время отпуска, наслаждаясь восхитительными видами (фото)
17:47, 15 ноября 2018Другое
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Теннисистка проводит отпуск в Дубае.
Instagram Элины Свитолиной
Четвертая ракетка мира Элина Свитолина продолжает наслаждаться отдыхом в перерыве между сезонами.
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После нескольких дней, проведенных в Украине, Свитолина отправилась в теплые края, чтобы успеть словить солнечные лучи перед холодной зимой.
На своей странице в Instagram Элина поделилась фото, сделанным на курорте в Дубае. Теннисистка позирует в купальнике, демонстрируя превосходную фигуру.
Напомним, как сообщал УНИАН, 28 октября Элина Свитолина впервые в истории украинского тенниса выиграла главный Итоговый турнир WTA, проходящий в Сингапуре, и завершила 2018 год на 4-м месте в рейтинге.
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