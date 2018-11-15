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Свитолина продолжает греться под солнцем во время отпуска, наслаждаясь восхитительными видами (фото)

17:47, 15 ноября 2018
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Instagram Элины Свитолиной

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После нескольких дней, проведенных в Украине, Свитолина отправилась в теплые края, чтобы успеть словить солнечные лучи перед холодной зимой.

На своей странице в Instagram Элина поделилась фото, сделанным на курорте в Дубае.  Теннисистка позирует в купальнике, демонстрируя превосходную фигуру.

happy day - everyday 🥰

Допис, поширений Elina Svitolina🤞🏼 (@elisvitolina)

Напомним, как сообщал УНИАН, 28 октября Элина Свитолина впервые в истории украинского тенниса выиграла главный Итоговый турнир WTA, проходящий в Сингапуре, и завершила 2018 год на 4-м месте в рейтинге. 

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Теги: #Элина Свитолина