Свитолина продолжает греться под солнцем во время отпуска, наслаждаясь восхитительными видами (фото)

Теннисистка проводит отпуск в Дубае.

Четвертая ракетка мира Элина Свитолина продолжает наслаждаться отдыхом в перерыве между сезонами.

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После нескольких дней, проведенных в Украине, Свитолина отправилась в теплые края, чтобы успеть словить солнечные лучи перед холодной зимой.

На своей странице в Instagram Элина поделилась фото, сделанным на курорте в Дубае. Теннисистка позирует в купальнике, демонстрируя превосходную фигуру.

Напомним, как сообщал УНИАН, 28 октября Элина Свитолина впервые в истории украинского тенниса выиграла главный Итоговый турнир WTA, проходящий в Сингапуре, и завершила 2018 год на 4-м месте в рейтинге.