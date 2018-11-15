Олимпийский чемпион Верняев неудачно приземлился при выполнении элемента и травмировал ногу (видео)
Олимпийский чемпион Олег Верняев травмировал ногу на мемориале Артура Гандера, который проходил в швейцарском Чиассо. Об этом рассказал сам спортсмен в своем Instagram.
Ну, что друзья как говорится ГАВНО СЛУЧАЕТСЯ 🤷🏻♂️ Расскажу в двух словах: Прилетев в Милан выходя с автобуса я подвернул правую ногу, думал что сильно но с помощью моих друзей местных физиотерапевтов смог выступить и даже прыгнуть прыжок. Дойдя до прыжка 3 снаряд Выполнил его очень плохо и сразу почувствовал, что ударил ногу уже левую Так, что завтра сделаем мрт и глянем что к чему Вывод: разные ситуации бывают иногда спад иногда подъем! Главное дойти этот год до конца, а с января в бой работать готовится и покорять новые вершины 💪🏻🇺🇦🙏 Всем здоровья
Отметим, что на мемориале Артура Гандера Верняев занял девятое место, а лидер женской сборной Украины Диана Варинская – шестое.
Следующими соревнованиями для украинских гимнастов должен стать Швейцарский кубок 18 ноября.
Как сообщал УНИАН, Олег Верняев до этого пропустил из-за травмы почти весь сезон, а в начале ноября завоевал единственную для Украины медаль на чемпионате мира в Дохе.