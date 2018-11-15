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Олимпийский чемпион Верняев неудачно приземлился при выполнении элемента и травмировал ногу (видео)

15:50, 15 ноября 2018
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Олег Верняев / УНИАН

Олимпийский чемпион Олег Верняев травмировал ногу на мемориале Артура Гандера, который проходил в швейцарском Чиассо. Об этом рассказал сам спортсмен в своем Instagram.

Отметим, что на мемориале Артура Гандера Верняев занял девятое место, а лидер женской сборной Украины Диана Варинская – шестое.

Следующими соревнованиями для украинских гимнастов должен стать Швейцарский кубок 18 ноября.

Как сообщал УНИАН, Олег Верняев до этого пропустил из-за травмы почти весь сезон, а в начале ноября завоевал единственную для Украины медаль на чемпионате мира в Дохе.

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Теги: #Олег Верняев