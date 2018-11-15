Первая в истории: австрийская сноубордистка выполнила невероятное тройное сальто (видео)

Анна Гассер ошеломила спортивный мир.

Австрийская сноубордистка Анна Гассер стала первой, которая исполнила трипл-корк - тройное сальто в воздухе. Этот сложный, рискованный прыжок с вращением на 1260 градусов она выполнила с первой попытки.

Как сообщает ТСН, произошло это на родине спортсменки - в Австрии - на тренировочной базе Штубай. 27-летняя олимпийская чемпионка Пхёнчхана в дисциплине биг-эйр доказала, что на старте нового сезона находится в отличной форме.