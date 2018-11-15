Первая в истории: австрийская сноубордистка выполнила невероятное тройное сальто (видео)
13:05, 15 ноября 2018Другое
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Анна Гассер ошеломила спортивный мир.
Анна Гассер / burton.com
Австрийская сноубордистка Анна Гассер стала первой, которая исполнила трипл-корк - тройное сальто в воздухе. Этот сложный, рискованный прыжок с вращением на 1260 градусов она выполнила с первой попытки.
Как сообщает ТСН, произошло это на родине спортсменки - в Австрии - на тренировочной базе Штубай. 27-летняя олимпийская чемпионка Пхёнчхана в дисциплине биг-эйр доказала, что на старте нового сезона находится в отличной форме.
Австрийская спортсменка стала первой, которая исполнила тройное сальто на сноуборде
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