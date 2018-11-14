Украинка Мария Музычук вышла в полуфинал чемпионата мира по шахматам

Ее сестра Анна Музычук уступила в четвертьфинале на тай-брейке.

В Ханты-Мансийске завершились заключительные партии 1/4 финала чемпионата мира по шахматам среди женщин, по итогам которых определились полуфиналисты.

Украинки Мария и Анна Музычук завершили свои матчи на тай-брейке. В итоге Мария Музычук выиграла свое противостояние у Жансае Абдумалик из Казахстана, в то время как Анна Музычук уступила своей сопернице - россиянке Александре Костенюк.

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Женский чемпионат мира, 1/4 финала

Тай-брейк

Жансае Абдумалик (Казахстан) – Мария Музычук (Украина) – 2:3

Александра Костенюк (Россия) – Анна Музычук (Украина) – 1,5:0,5

Таким образом, Мария Музычук вышла в полуфинал чемпионата мира, где присоединилась к экс-украинке Екатерине Лагно, представляющей Россию, и китаянке Ю Веньюн.

Чемпионат мира по шахматам среди женщин проходит в России с 1-го по 25 ноября.