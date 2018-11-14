Украинец Новиков стал чемпионом мира по борьбе

Украинский борец стал чемпионом мира в категории до 23 лет.

Украинский борец греко-римского стиля Семен Новиков завоевал золото чемпионата мира U-23, который проходит в Бухаресте. Украинец соревновался в весовой категории 87 кг.

В полуфинале Новиков добыл победу со счетом 8:5 над действующим чемпионом Европы U-23 Исламом Абасовым из Азербайджана. А в финале уверенно справился с кубинцем Даниэлем Григоричем (10:2).

Читайте такжеЧемпионка мира по борьбе Черкасова впервые стала лучшей спортсменкой месяца в Украине

Таким образом, Новиков завоевал первую для Украины медаль на этом турнире, сообщает официальный сайт Ассоциации спортивной борьбы Украины.

Кроме того, с медалью с чемпионата мира вернется и Александр Грушин, который в категории до 63 кг добыл бронзовую награду.

Напомним, во взрослой сборной Украины в категории до 87 кг выступает Жан Беленюк, который на чемпионате мира стал серебряным призером.