Сестры Музычук поборятся за путевки в полуфинал чемпионата мира на тай-брейке

Основное время обоих матчей завершилось вничью.

В Ханты-Мансийске (Россия) завершились основные партии матчей 1/4 финала чемпионата мира по шахматам среди женщин, по итогам которых Анна и Мария Музычук свели свои матчи вничью и сыграют дополнительные партии - тай-брейк.

Оба матча были завершены со счетом 1:1, сообщает официальный сайт соревнований.

Анна Музычук свела две партии с Александрой Костенюк из России вничью.

В свою очередь, Мария проиграла накануне первую партию белыми фигурами Жансае Абдумалик из Казахстана. Но, сегодня сумела обыграть соперницу черными и сравняла счет — 1:1.

По итогам основных партий в полуфинал вышли экс-украинка, представляющая Россию, Екатерина Лагно и китаянка Ю Веньюн.

Чемпионат мира по шахматам среди женщин проходит в России с 1 по 25 ноября.