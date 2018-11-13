Впервые в Украине состоится всеукраинский любительский Кубок по ММА

Соревнования пройдут в Киеве в ближайшую субботу.

16-17 ноября 2018 года в Киеве состоится первый Кубок Украины по смешанным боевым искусствам среди любителей – «UF MMA 2018».

Во всеукраинских соревнованиях примут участие 350 спортсменов из 22 областей Украины, сообщили УНИАН в оргкомитете соревнований.

Интересно, что принимать участие в боях смогут дети от 10 лет. Кубок по ММА даст возможность спортсменам попасть в сборную Украины и представлять страну на Чемпионатах мира и Европы. Организатором турнира выступила Украинская федерация смешанных боевых искусств UF MMA, которая была создана с целью развития и популяризации смешанных боевых искусств в Украине, в частности аматорского направлении.

Кубок Украины по MMA будет проводиться в командно-личном зачете в 5 категориях: дети (10-11 лет), юноши (12-13 лет), кадеты (14-15 лет), юниоры (16-17 лет) и взрослые (18-35 лет). Обязательным условием участия атлетов удачно пройденный предварительный отбор на региональных соревнованиях и отсутствие в активе профессиональных поединков.

Турнир будет проходить в легкоатлетическом манеже олимпийского колледжа им. И.Поддубного, расположенного в Днепровском районе Киева. Каждый из бойцов будет выступать в обязательном защитном снаряжении: шлеме, перчатках и накладках на голени. Для того чтобы соревнования проходили максимально безопасно, будут запрещены некоторые приемы из профессиональных ММА.

Идея создания Украинской федерации смешанных боевых искусств принадлежит руководству международного ММА-промоушена World Warriors Fighting Championship (WWFC) – президенту Владимиру Тесле и вице-президенту Денису Перчу. В октябре этого года федерация организовала участие сборной Украины на Чемпионате Европы по ММА среди детей и кадетов, который проходил в Болгарии. Сборная в составе 22 спортсменов завоевала второе командное место с результатом 5 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовые медали.

«Мы с партнерами уже в течение пяти лет развиваем профессиональную ММА-лигу – World Warriors Fighting Championship (WWFC), – рассказывает о цели создания Федерации президент UF MMA Владимир Тесля. – За это время мы пришли к общему мнению, что для достижения высоких спортивных результатов украинских спортсменов необходимо популяризировать смешанные боевые искусства как массовый вид спорта в стране».

В свою очередь вице-президент UF MMA Денис Перч замечает: «Федерация пытается создать условия для молодых спортсменов, чтобы они могли раскрыть свой потенциал на любительском уровне. А уже потом, приобретя опыт и мастерства, переходили в профессиональный спорт. Мы хотим, чтобы молодые ребята и девушки, пройдя путь в любителях, достигали вершин в профессиональном спорте и становились чемпионами Европы и мира».

Напомним, что UF MMA уже проводила любительские соревнования по ММА с 11 по 13 мая 2018 года. В городе Тячев Закарпатской области прошел открытый чемпионат Украины по ММА среди детей, юношей, кадетов, юниоров и взрослых. Всего в чемпионате Украины UF MMA приняли участие 182 спортсмена из 15-ти регионов Украины, в том числе два бойца из Словакии.