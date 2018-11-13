Кильчицкий, Тищенко и Журавок вошли в сборную Украины на первый этап КМ по биатлону
Тренерский штаб сборной Украины по биатлону определился с составом команды на первый этап Кубка мира по биатлону.
В словенскую Поклюку отправятся шесть женщин и пятеро мужчин, сообщает Xsport.
К названой ранее пятерке биатлонисток, отобравшихся на первый этап Кубка мира по итогам прошлого года, добавилась Юлия Журавок. Вместе с Витой и Валей Семеренко, а также Еленой Пидгрушной Журавок проводит подготовку в швейцарском Ленцерхайде. Еще две девушки, которые выступят в Поклюке, тренируются отдельно от команды. Юлия Джима готовится к старту Кубка мира вместе со словенской сборной, а Анастасия Меркушина, под руководством своего тренера-отца, и вскоре присоединится к мужской сборной Украины.
Определился с составом команды на первый этап Кубка мира и старший тренер мужской сборной Юрай Санитра. Из Шушена, где команда находилась первые 12 дней сбора, лидеры сборной Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Сергей Семенов, а также Артем Тищенко и Виталий Кильчицкий отправятся в австрийский Обертиллиах, где проведут заключительную часть подготовки к старту нового сезона.
Состав сборной Украины на первый этап Кубка мира:
Женщины: Юлия Джима, Вита Семеренко, Валя Семеренко, Елена Пидгрушная, Анастасия Меркушина, Юлия Журавок.
Мужчины: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Сергей Семенов, Артем Тищенко, Виталий Кильчицкий.