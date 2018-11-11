Украинцы завоевали на чемпионате мира по самбо 11 наград

Сборная Украины по боевому самбу получила "серебряный" кубок на ЧМ-2018.

В воскресенье в Бухаресте завершился чемпионат мира по спортивному и боевому самбо. Финальный день принес Украине две «бронзы». Таким образом, украинская команда под руководством главного тренера Михаила Руденко завоевала в столице Румынии 11 наград – две золотые, четыре серебряные и пять бронзовых.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации самбо Украины.

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В последний день призерами стали представители спортивного самбо – Анастасия Сапсай (свыше 80 кг, Черкасская область) и Дмитрий Евдошенко (до 62 кг, Харьковская область).

В командном зачете сборная Украины по боевому разделу завоевала «серебряный» кубок. На счету парней – два «золота» (чемпионами стали Анатолий Волошинов и Владислав Руднев), два «серебра» и одна «бронза».