Запорожский Мотор сыграл вничью с французским Нантом в гандбольной Лиге чемпионов

Игра завершилась со счетом 30:30.

В Запорожье завершился матч 7-го тура гандбольной Лиги чемпионов. в котором Мотор во Дворце спорта Юность принимал французский Нант.

Игра завершилась вничью, со счетом 30:30, сообщает официальный сайт соревнований.

Команды провели очень равный и конкурентный матч, в котором оба коллектива очень редко отрывались друг от друга даже на два-три гола. В основном, обе команды шли мяч в мяч.

Первая половина игры осталась за украинским клубом - 15:14, но сохранить свое преимущество после перерыва украинцы не смогли - 15:16.

Лучшим игроком матча в составе чемпиона Украины стал Артем Козакевич - 9 голов. 8 результативных бросков на счету белорусского легионера Мотора Бориса Пуховского.

Таким образом, Мотор набрал уже 3 очка в турнирной таблице Группы В Лиги чемпионов - 1 победа при 1 ничьей и 5 поражениях. Команда по-прежнему замыкает турнирную таблицу лиги.