На чемпионате мира по самбо украинский призер трогательно признался в любви девушке

Во второй день соревнований на счету украинских спортсменов четыре медали.

Во второй день чемпионата мира по самбо в Бухаресте украинцы завоевали четыре медали – два «серебра» и две «бронзы». Таким образом, после двух дней соревнований в активе нашей команды девять медалей (2 "золота", 4 "серебра" и 3 "бронзы").

Об этом сообщает пресс-служба Федерации самбо Украины.

Очень трогательными оказались события после финала в категории до 62 килограммов по боевому самбо. После его окончания Андрей Кучеренко взял микрофон и сказал: «Хотя мне сегодня не удалось победить, но у меня есть «золото»! Это Виктория!» После чего сделал девушке предложение руки и сердца. И услышал заветное: «Я согласна!»

Отметим, что для Андрея Кучеренко это третья серебряная медаль чемпионатов мира – до этого он был вторым в Софии-2016 и Сочи-2017.

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Второе место на турнире в этот раз заняла и многократный призер мировых и континентальных форумов, обладательница «серебра» I Европейских игр-2015 Елена Сайко из Ивано-Франковской области в весе до 64 килограммов.

«Бронзовые» результаты показали Галина Ковальская (до 80 кг, Одесская область) и Размик Тоноян (свыше 100 кг, боевой раздел, Киев).

В воскресенье, 11 ноября разыграют последние девять призовых комплектов.