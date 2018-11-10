Валерий Чеботарь принес украинскому каратэ первую серебряную медаль чемпионата мира
19:36, 10 ноября 2018Другое
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Украинец получил травму, выступая за команду кумитэ против команды Франции, и не смог выйти на финальный бой против хорвата Ивана Квешича.
Чеботарь стал первым украинским каратистом, который вышел в финал Чемпионата мира / wkf.com.ua
Украинский каратист Валерий Чеботарь завоевал серебряную медаль 24-го чемпионата мира по каратэ.
Украинец, который выступает в категории «кумитэ» весом до 84 кг, выиграл в Мадриде шесть из семи боев. К сожалению, наш спортсмен получил травму, выступая за команду кумитэ против команды Франции, и не смог выйти на финальный бой против хорвата Ивана Квешича.
Серебряная медаль 26-летнего черновчанина Валерия Чеботаря – наивысшее достижение украинских каратистов за время выступлений на чемпионатах мира.
Напомним, на чемпионате мира в Испании спортсмены получают рейтинговые очки для попадания на олимпийский турнир в Токио-2020.
Чемпионат мира проходит в Мадриде с 5 по 11 ноября
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