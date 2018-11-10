Валерий Чеботарь принес украинскому каратэ первую серебряную медаль чемпионата мира

Украинец получил травму, выступая за команду кумитэ против команды Франции, и не смог выйти на финальный бой против хорвата Ивана Квешича.

Украинский каратист Валерий Чеботарь завоевал серебряную медаль 24-го чемпионата мира по каратэ.

Украинец, который выступает в категории «кумитэ» весом до 84 кг, выиграл в Мадриде шесть из семи боев. К сожалению, наш спортсмен получил травму, выступая за команду кумитэ против команды Франции, и не смог выйти на финальный бой против хорвата Ивана Квешича.

Серебряная медаль 26-летнего черновчанина Валерия Чеботаря – наивысшее достижение украинских каратистов за время выступлений на чемпионатах мира.

Напомним, на чемпионате мира в Испании спортсмены получают рейтинговые очки для попадания на олимпийский турнир в Токио-2020.

Чемпионат мира проходит в Мадриде с 5 по 11 ноября