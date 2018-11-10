Романчук снова выиграл золото на этапе Кубка мира по плаванию, Фролов – третий

Украинские пловцы достойно выступили на соревнованиях в Токио.

В Токио продолжается этап Кубка мира по плаванию, где спортсмены сборной Украины сумели завоевать уже две медали.

В заплыве на 1500 метров вольным стилем победителем стал представитель Украины Михаил Романчук, сообщает SportArena

Tго товарищ по команде Сергей Фролов занял третье место в этом же заплыве.

Время Романчука 14:27.93 мин., он опередил пришедшего вторым японца Такеда Сьего на 05.33 сек. У Фролова время прохождения дистанции составило 14:39.22 мин.

Интересно, что ранее на аналогичных соревнованиях в Пекине на этой же дистанции Романчук и Фролов также заняли первое и третье место.

Ранее, Романчук на дистанции 400 метров вольным стилем занял третье место.