Украинцы завоевали 5 медалей в первый день чемпионата мира по самбо

Чемпионами мира в боевом разделе самбо стали Анатолий Волошинов и Владислав Руднев.

Украинцы завоевали пять наград в первый день чемпионата мира по самбо, который стартовал в Бухаресте. Турнир посвящен 80-летию развития самбо в мире.

На счету спортсменов украинской сборной в первый день соревнований два «золота», два «серебра» и одна «бронза». Об этом сообщает официальный сайт Федерации самбо Украины.

Оба "золота" украинцев - в боевом разделе, где перед этим наши спортсмены выигрывали титул четыре года назад - на форуме в Японии на высшую ступеньку пьедестала поднимался киевлянин Игорь Северин в весе до 62 килограммов.

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И вот на мировом первенстве в Бухаресте уже в первый день имеем двух победителей - Владислава Руднева (до 74 кг, Донецкая область) и Анатолия Волошинова (до 100 кг, Одесская область). Оба в 2018-м сделали дубль - они также являются действующими чемпионами Европы.

В финалах Владислав и Анатолий победили досрочно. После приема Руднева соперник Даирбек Каряев из Киргизстана сдался, а Волошинов с помощью броска на четыре балла и полного удержания получил необходимое преимущество - 8:0.

К сожалению, не удалось продлить "золотой" путь еще одному чемпиону Европы-2018 Александру Воропаеву (до 57 кг, Одесская область). Он в равном поединке уступил россиянину Александру Нестерову и в результате завоевал "серебро".

"Серебряным" стал еще один финал - в соревнованиях среди женщин. Чемпионка мира-2017 Анастасия Шевченко (до 60 кг, Харьковская область) в Бухаресте стала второй.

"Бронза" - на счету опытной Натальи Смаль (до 72 кг, Ивано-Франковская область).

Чемпионат мира по самбо в Бухаресте продлится до воскресенья, 11 ноября.