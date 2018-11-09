Украинец Чумак завоевал серебро чемпионата мира по тяжелой атлетике

Наш спортсмен удачно выступил в весовой категории до 102 кг., завоевав для сборной Украины первую медаль.

Дмитрий Чумак стал серебряным призером в весовой категории до 102 кг, завоевав для Украины первые медали на чемпионате мира по тяжелой атлетике, который проходит в Ашхабаде (Туркмения).

В весовой категории до 102 кг украинский тяжеловес - бронзовый призер ЧМ-2015 - считался одним из фаворитов, сообщает iSport.

В первом упражнении - рывке Чумак зафиксировал вес 176 кг и занял третье место. В толчке украинец поднял 217 кг и взял серебро. Чумак мог в последней попытке взять 221 кг и претендовать на титул, но вес не покорился

В сумме Дмитрий Чумак набрал 393 кг и завоевал большую серебряную медаль. А чемпионом мира стал иранец Али Хашеми - сумма 396 кг.

Вероятно, что для Украины медаль Чумака останется единственной на этом ЧМ.

В сильнейших группах А от Украины выступали три спортсмена – помимо Чумака в категории до 102 кг выступал Константин Рева, который с суммой 373 кг стал шестым в своей категории. Также шестое место в категории до 81 кг с суммой 223 кг заняла Ирина Деха.