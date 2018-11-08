Сестры Музычук вышли в 1/8 финала чемпионата мира по шахматам
В Ханты-Мансийске (Россия) продолжается чемпионат мира-2018 по шахматам, где второй раунд соревнований преодолели украинские сестры Анна и Мария Музычук.
Об этом сообщает официальный сайт соревнований.
Анна свой матч 1/16 финала выиграла в основное время у Анастасии Боднарук из России, победив в двух партиях - и белыми, и черными фигурами - 2:0.
В свою очередь, Мария ранее проиграла первую партию Екатерине Аталик из Турции, но сумела накануне выиграть вторую - 1:1. Сегодня на тай-брейке третья партия завершилась вничью, а в четвертой украинка была сильнее - 2,5:1,5 очка.
Ранее из борьбы на ЧМ-2018 в первом круге выбыли Инна Гапоненко и Наталья Жукова, а накануне свой матч второго круга проиграла Анна Ушенина.
В борьбе за выход в четвертьфинал Мария Музычук встретится с иранкой Мобиной Алинасаб, а Анна Музычук в свою очередь будет противостоять Антуанете Стефановой из Болгарии.
Партии пройдут 9-11 ноября.
Как сообщал УНИАН, чемпионат мира по шахматам проходит в Ханты-Мансийске (Россия) с 1 по 25 ноября.