Свитолина в январе примет участие в турнире в Брисбене и Australian Open

Украинская теннисистка поделилась своими планами на начало следующего сезона-2019.

Четвертая ракетка мира и лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала о том, где будет проходить ее подготовка к новому сезону.

Своими ближайшими планами спортсменка поделилась в интервью специализированному порталу Большой теннис Украины.

- Моя предсезонная подготовка будет проходить в Лондоне. Сейчас меня там ждет новый фитнесс-тренер, с которым мы будем пробовать наше сотрудничество. Также в моей команде появится человек, который будет помогать мне закрывать мои рутинные вопросы на турнирах, которые меня иногда отвлекают. Это мой очень хороший друг и важный человек для меня, поэтому здорово, что он присоединится к моей команде и будет помогать мне. Можно сказать, это моя инвестиция в саму себя.

А на вопрос, будет ли спортсменка защищать титул в Брисбене, завоеванный в начале прошлого сезона-2018, Свитолина отметила:

- Да. Сыграю в Брисбене, затем Открытый чемпионат Австралии, а после я рассчитываю сыграть в Польше за сборную в Кубке Федерации. Надеюсь, здоровье позволит после Австралии переключиться на национальную команду. В прошлом году, к сожалению, вернулась моя старая травма, и я не смогла выступить за сборную. В этом сезоне я постараюсь подготовиться как можно аккуратнее и избежать той травмы, которая случилась в прошлом сезоне.

Как сообщал УНИАН, Свитолина выиграла Итоговый турнир-2018 и занимает 4-е место в мировом рейтинге WTA по итогам года.