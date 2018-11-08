Россия не сможет проводить турниры по биатлону до 2022-го даже после восстановления СБР

Сегодня IBU опубликовал календарь на сезоны 2020/21 и 2021/22, и в нём нет российских городов.

Представитель пресс-службы Международного союза биатлонистов Кристиан Винклер заявил, что у России не будет возможности принимать международные соревнования по биатлону до 2022 года даже в случае восстановления Союза биатлонистов России в правах.

Сегодня IBU опубликовал календарь на сезоны 2020/21 и 2021/22, и в нём нет российских городов, сообщает Чемпионат.

«Список городов окончательный, мы не можем ничего изменить. Для проведения соревнований мы выбрали страны, одобренные Всемирным антидопинговым агентством WADA. IBU придерживается своих принципов, и это одна из причин, по которой мы не предоставили России возможности провести турниры», — приводит слова Винклера NRK.

Как сообщал УНИАН, Союз биатлонистов России был ограничен в правах в декабре прошлого года. Причиной стали допинговые нарушения российских спортсменов.