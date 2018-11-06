Впервые в истории: украинский каратист в финале чемпионата мира

25-летний Валерий Чеботарь, третий номер мирового рейтинга в кумитэ в весе -84 кг, в первый соревновательный день выиграл шесть боев.

На 24-м чемпионате мира по каратэ в Мадриде сборная Украины переписала историю.

Впервые украинский спортсмен пробился в финал: это удалось Валерию Чеботарю из Черновцов, сообщили УНИАН в Федерации каратэ Украины.

25-летний Валерий Чеботарь, третий номер мирового рейтинга в кумитэ в весе -84 кг, в первый соревновательный день выиграл шесть боев. Он одолел соперников из Норвегии (6:0), Бельгии (4:2), Сенегала (1:0), Боснии и Герцеговины (1:1, по первым набранным баллом), Ирана (6:5), а в полуфинале победил Данияра Юлдашева (Казахстан) по хантею (судейским решением при счете 0:0).

Соперником Валерия в финале 10 ноября будет хорват Иван Квешич. Оба бойца впервые в карьере достигли такого успеха.

В этом году Валерий Чеботарь, воспитанник тренеров Александра Пикулина и Андрея Лазаренко, выиграл этап Серии А в Гвадалахаре (Испания) и взял бронзу на этапе Премьер Лиги в Дубае.

Иван Квешич занимает четвертую строчку в рейтинге Всемирной федерации каратэ (WKF). В нынешнем году 21-летний хорват стал вице-чемпионом Европы и выиграл две бронзы на этапах Премьер Лиги.

Напомним, что за все годы участия украинских каратистов в чемпионатах мира в нашей казне есть три бронзовые награды: в 2014 году в Бремене успеха достигли Станислав Горуни (-75 кг) и Ирина Зарецкая (-68 кг), а в 2016 году в Линце – Анита Серегина (-61 кг).

Теперь имеем как минимум первое серебро, но надеемся, конечно, на первое украинское золото.