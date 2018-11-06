Свитолина будет играть за сборную Украины в 2019 году

Первые матчи национальной команды в Кубке Федерации состоятся уже в феврале.

Элина Свитолина на пресс-конференции в Киеве заявила журналистам, что в следующем году планирует выступать за сборную Украины.

«Уже разговаривала с Михаилом Филимой [капитаном сборной] по поводу выступления за сборную в 2019 году. Я планирую играть», — рассказала она, сообщает SportArena.

В уходящем году 24-летняя теннисистка в силу ряда причин не выступала за национальную команду на Кубке Федерации.

«У нас будет сильная команда. В прошлом сезоне не играла, были травмы и так далее. Здорово, что мы будем играть в Польше. Туда могут доехать много болельщиков».

Напомним, что женская сборная Украины по теннису не удалось сохранить место во Второй мировой группе, теперь она будет выступать на третьем уровне.

В начале февраля команда отправится в Польшу, где 6-9 числа состоятся поединки командного турнира в Первой группе Евро-Африканской зоны.