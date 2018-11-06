Свитолина назвала имя нового личного тренера
13:05, 06 ноября 2018Другое
146 0
Энди Беттлс ранее был спарринг-партнером украинской теннисистки.
Свитолина назвала имя своего нового тренера / REUTERS
В ходе пресс-конференции в Киеве, победительница Итогового турнира WTA Элина Свитолина назвала своего нового главного тренера.
Им стал Энди Беттлс, который был в ее команде спарринг-партнером, а теперь будет готовить украинку к поединкам, сообщает SportArena.
Свитолина уволила своего главного тренера Ника Савиано и поиск нового тренера был ее целью в межсезонье.
Напомним, что Свитолина выиграла Итоговый турнир WTA, победив в финале представительницу США Слоан Стивенс. После этой победы украинка поднялась на 4 место в рейтинге WTA.
Ранее сообщалось, что Свитолину отметили наградой «Гордость Украины».
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter