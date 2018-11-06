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Свитолина назвала имя нового личного тренера

13:05, 06 ноября 2018
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Свитолина назвала имя своего нового тренера / REUTERS

Им стал Энди Беттлс, который был в ее команде спарринг-партнером, а теперь будет готовить украинку к поединкам, сообщает SportArena.

Свитолина уволила своего главного тренера Ника Савиано и поиск нового тренера был ее целью в межсезонье.

Напомним, что Свитолина выиграла Итоговый турнир WTA, победив в финале представительницу США Слоан Стивенс. После этой победы украинка поднялась на 4 место в рейтинге WTA.

Ранее сообщалось, что Свитолину отметили наградой «Гордость Украины».

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Теги: #тренер#Элина Свитолина#Свитолина WTA