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Деятельность федерации гимнастики США может быть прекращена из-за сексуального скандала

11:10, 06 ноября 2018
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Спортсменки сборной США по спортивной гимнастике годами подвергались сексуальному насилию / Reuters

В конце концов, специалисты были задержаны властями страны за растление малолетних, сообщает SportArena.

В связи с этим Национальный олимпийский комитет США требует отстранения федерации гимнастики от руководства этим видом спорота на олимпийском уровне.

«Это непростая ситуация и в ней не существует идеального, правильного решения. Это был тяжелый шаг, но мы его сделали», — говорится в заявлении Национального олимпийского комитета США.

На последних летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году США стали первыми по количеству медалей в гимнастике. Всего сборная выиграла 12 медалей: 4 золотые, 6 серебряных и 2 бронзовые.

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Теги: #США#Олимпийские игры#спортивная гимнастика