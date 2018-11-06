Деятельность федерации гимнастики США может быть прекращена из-за сексуального скандала

Скандал о сексуальных домогательствах в Федерации гимнастики США продолжается.

В США продолжается скандал вокруг местной федерации гимнастики, которая годами покрывала своих тренеров.

В конце концов, специалисты были задержаны властями страны за растление малолетних, сообщает SportArena.

В связи с этим Национальный олимпийский комитет США требует отстранения федерации гимнастики от руководства этим видом спорота на олимпийском уровне.

«Это непростая ситуация и в ней не существует идеального, правильного решения. Это был тяжелый шаг, но мы его сделали», — говорится в заявлении Национального олимпийского комитета США.

На последних летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году США стали первыми по количеству медалей в гимнастике. Всего сборная выиграла 12 медалей: 4 золотые, 6 серебряных и 2 бронзовые.