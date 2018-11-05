Украинка Короткая стала двукратной чемпионкой мира по шашкам

Украинка стала лучшей в классической и быстрой программе.

В российском Нижневартовске завершилась классическая программа чемпионата мира по шашкам-64.

В самой престижном виде турнира среди женщин лучшей стала украинка Елена Короткая из Каменского Днепропетровской области, сообщили УНИАН в Федерации шашек Украины.

В «классике» чемпионате мира приняли участие 39 спортсменов (28 мужчин и 11 женщин) высокого уровня из 16 стран мира: Алжира, Армении, Афганистана, Гвинеи, Германии, Израиля, Индии, Киргизии, Конго, Литвы, Молдавии, Монголии, России, Руанды, Сирии и Украины. Честь нашей страны отстаивали гроссмейстеры Елена Короткая из Каменского (Днепропетровская область) и Валерий Гребёнкин, представивший на мундиале одесскую школу. Лучшее его место – 4-е в быстрой программе. Короткая же в трех программах турнира – классической, быстрой и молниеносной – завоевала две медали и обе золотые.

В блице наша спортсменка к финишу пришла в гордом одиночестве. В классической программе судьба первого места решалась до последнего тура. Основное сопротивление нашей спортсменке оказали россиянки Жанна Бупеева, набравшая одинаковое количество очков с украинской шашисткой – по 16, и Матрена Ноговицына. Судьба золотых медалей определилась благодаря дополнительным показателям. Лучшими они оказались у каменчанки. Многое решилось в очном противостоянии выше указанного трио. Между собой россиянки сыграли вничью, а вот в матче Короткая – Ноговицына победа была за украинкой.

Это уже четвертый чемпионский титул для Елены Короткой за последних полтора месяца. Дважды она примерила золотые награды в соревнованиях по бразильским шашкам, которые прошли в конце сентября в Измире (Турция), и вот теперь еще две высшие чемпионские награды в шашках-64 на соревнованиях в Нижневартовске (Россия).