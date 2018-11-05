Свитолина проведет встречу с болельщиками в Киеве

Открытая встреча с четвертой ракеткой мира с поклонниками пройдет 9 ноября.

Первая ракетка Украины, чемпионка Итогового турнира WTA Элина Свитолина в Киеве проведет встречу с болельщиками.

В пятницу, 9 ноября, в главном холле ТРЦ "Гулливер" с 18:30 до 20:00 все желающие смогут пообщаться с Элиной, получить ее автограф или сделать фото на память.

Напомним, что 28 октября украинская теннисистка Элина Свитолина, победив в финале представительницу США Слоан Стивенс, выиграла Итоговый Турнир WTA.

Благодаря победе украинка поднялась на 4-е место в рейтинге WTA.

Как сообщал УНИАН, Свитолина заработала за октябрь больше всех призовых в мировом теннисе - позади остались корифеи мужского тура Джокович и Федерер.