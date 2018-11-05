Свитолина проведет встречу с болельщиками в Киеве
19:09, 05 ноября 2018Другое
70 0
Открытая встреча с четвертой ракеткой мира с поклонниками пройдет 9 ноября.
Элина Свитолина / REUTERS
Первая ракетка Украины, чемпионка Итогового турнира WTA Элина Свитолина в Киеве проведет встречу с болельщиками.
В пятницу, 9 ноября, в главном холле ТРЦ "Гулливер" с 18:30 до 20:00 все желающие смогут пообщаться с Элиной, получить ее автограф или сделать фото на память.
Напомним, что 28 октября украинская теннисистка Элина Свитолина, победив в финале представительницу США Слоан Стивенс, выиграла Итоговый Турнир WTA.
Благодаря победе украинка поднялась на 4-е место в рейтинге WTA.
Я, разом з @Nike, чекаю з нетерпінням нашої зустрічі #FamEli 💙💛 pic.twitter.com/VNLgJMmazh— Elina Svitolina (@ElinaSvitolina) 5 листопада 2018 р.
Как сообщал УНИАН, Свитолина заработала за октябрь больше всех призовых в мировом теннисе - позади остались корифеи мужского тура Джокович и Федерер.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter