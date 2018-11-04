Запорожский Мотор проиграл словенскому Целе в Лиге чемпионов по гандболу

Украинская команда опустилась на последнее место в группе.

Запорожский «Мотор» несмотря на яркую игру Айденаса Малашинскаса, который забросил 10 мячей и отдал множество результативных передач, не сумел избежать поражения от словенского «Целе» в 6-м туре Лиги чемпионов.

Команда Николая Степанца не справилась в защите, но главной проблемой стало слишком большое количество нереализованных моментов в атаке с чистыми выходами на вратаря, сообщает Xsport.

Проигрывая во втором тайме 14:19, «Мотор» сократил отставание 25:26, однако за последние 9 минут встречи гости забросили лишь 3 мяча, а пропустили 7. Чемпион Украины проиграл на выезде 28:33 и опустился на последнее место турнирной таблицы группы «В». В активе запорожцев 2 очка. До конца группового турнира осталось 8 туров.

Лига чемпионов. 6 тур. Группа В

«Целе» (Словения) – «Мотор» (Украина) 33:28 (18:14)