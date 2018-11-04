Сборная Украины по карате отправляется на чемпионат мира за медалями и рейтинговыми очками на Токио-2020

6-11 ноября в Мадриде пройдет 24-й чемпионат мира по карате.

6-11 ноября в Мадриде пройдет 24-й чемпионат мира по карате. В соревнованиях, которые состоятся на арене WiZink Center (15 тыс. зрительских мест), примут участие 1114 спортсменов из 139 стран планеты – обе цифры являются рекордными для первенств планеты.

Важной особенностью чемпионата является то, что его участники будут соревноваться не только за медали, а также за рейтинговые очки для попадания на олимпийский турнир в Токио-2020. Это обусловит большую принципиальность и ожесточенность борьбы.

Как сообщает пресс-служба Украинской федерации каратэ, сборная Украины едет в Мадрид в боевом составе.

В категории «ката» выступят Анна Крещенко (женщины) и Виталий Кулик (мужчины).

В категории «кумитэ» среди женщин выступят: Екатерина Кривая (-50 кг), Анжелика Терлюга (-55 кг), Анита Серегина (-61 кг), Галина Мельник (-68 кг), Анастасия Степашко (68+ кг).

В мужском кумитэ будут соревноваться: Олег Филипович (-60 кг), Гнат Пак (-67 кг), Станислав Горуна (-75 кг), Валерий Чеботарь (-84 кг), Ярослав Горуна ( 84+ кг).

В командном кумитэ выступят следующие составы:

Женщины – Терлюга, Серегина, Мельник, Анастасия Мястковская.

Мужчины – С.Горуна, Чеботарь, Игорь Угнич, Андрей Торошанко, Константин Цымбал, Александр Гревцов, Ризван Талибов.

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В категории паракарате будет выступать чемпионка мира 2016 года Карина Айрапетян (ката на колясках).

Главный тренер национальной сборной Украины - Антон Никулин. В тренерский состав входят: Александр Тонкошкур, Игорь Богдан, Игорь Негатуров. Врач сборной – Татьяна Куртян. Делегацию возглавляет президент Украинской федерации карате Сергей Левчук.

В составе сборной представители Львова (7), Одессы (5), Киева (3), Черновцов (2), Черноморска (1), Сум (1).

Также на чемпионате будут работать трое украинских представителей судейского корпуса: Станислав Золотухин, Михаил Соколов, Ольга Никулина.

Напомним, что это четвертый чемпионат мира, в котором Украину представляет УФК. В 2014 году в Бремене (Германия) украинские каратисты завоевали свои первые мировые награды – бронза Станислава Горуны (-75 кг) и Ирины Зарецкой (-68 кг). В 2016 году в Линце (Австрия) в активе сборной Украины была бронза Аниты Серегиной (-61 кг).

В Мадрид украинцы едут с неплохими шансами улучшить эти показатели. Ведь в составе команды семь спортсменов, которые входят в топ-10 рейтинга Всемирной федерации карате (WKF). Анжелика Терлюга и Стас Горуна возглавляют рейтинг в своих категориях, Анита Серегина стоит на пятом месте, Валерий Чеботарь – третий, Екатерина Кривая – восьмая, Галина Мельник – девятая, Анастасия Степашко – десятая. К тому же все они в этом году завоевывали медали на этапах Премьер-Лиги и Серии А.

Поэтому украинские шансы в Мадриде выглядят вполне реальными, а ожидания оптимистичными. Впрочем, конкуренция будет очень суровой, все будет решаться на татами.