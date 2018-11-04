Две медали украинцев на этапе Кубка мира по плаванию в Пекине: золото Романчука и бронза Фролова
13:30, 04 ноября 2018Другое
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Сразу два украинца оказались в тройке сильнейших на дистанции 1500 м вольным стилем.
Михаил Романчук / xsport.ua
Украинский пловец Михаил Романчук стал победителем этапа Кубка мира в Пекине на дистанции 1500 м вольным стилем. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.
22-летний спортсмен финишировал с результатом 14.29,88 минуты. В этом же заплыве бронзу завоевал Сергей Фролов, который преодолел дистанцию за 14.38,01 минуты.
Напомним, накануне на этом же этапе Кубка мира Романчук стал серебряным призером на дистанции 400 метров вольным стилем.
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