Верняев завоевал единственную для Украины медаль чемпионата мира по гимнастике

На первенстве планеты-2018 украинец выиграл серебро в упражнениях на брусьях.

Украинский гимнаст Олег Верняев стал вице-чемпионом мира в упражнениях на брусьях, сообщает официальный сайт соревнований.

На чемпионате мира по спортивной гимнастике, который проходит в Дохе (Катар), в финале украинец показал результат 15,591 баллов, что на 0,842 хуже, чем у чемпиона - представителя Китая Цзоу Цзинюаня.

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Это четвертая медаль для Верняева на чемпионатах мира. В 2014 году он выиграл золото, а в 2015-м и 2017-м – серебро.

В многоборье на нынешнем чемпионате мира Олег Верняев стал лишь 14-м.

Напомним, большую часть текущего сезона Верняев пропустил из-за двух операций. После своего возвращения, которое состоялось в сентябре, он уже завоевал четыре медали на этапах Кубка мира.