Украинские сестры Киченок выиграли Малый Итоговый турнир WTA
11:41, 04 ноября 2018Другое
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После триумфа Элины Свитолиной в Сингапуре - еще одна значимая победа украинского тенниса.
Сестры Киченок выиграли WTA Elite Trophy / facebook.com/wtaelitetrophy
Украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок выиграли Малый Итоговый турнир (WTA Elite Trophy) в парном разряде, который проходил в Чжухае (Китай).
В финальном матче украинки встречались с парой Сюко Аояма (Япония)/Лидия Морозова (Беларусь).
Сестры Киченок одержали победу в трехсетовом матче, который продолжался полтора часа.
Малый Итоговый турнир, финал
Людмила Киченок/Надежда Киченок (Украина) – Сюко Аояма/Лидия Морозова (Япония/Беларусь) – 6:4, 3:6, 10:7
Напомним, что первая ракетка Украины Элина Свитолина выиграла главный Итоговый турнир WTA.
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