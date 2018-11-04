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Украинские сестры Киченок выиграли Малый Итоговый турнир WTA

11:41, 04 ноября 2018
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Сестры Киченок выиграли WTA Elite Trophy / facebook.com/wtaelitetrophy

Украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок выиграли Малый Итоговый турнир (WTA Elite Trophy) в парном разряде, который проходил в Чжухае (Китай).

В финальном матче украинки встречались с парой Сюко Аояма (Япония)/Лидия Морозова (Беларусь).

Сестры Киченок одержали победу в трехсетовом матче, который продолжался полтора часа.

Малый Итоговый турнир, финал

Людмила Киченок/Надежда Киченок (Украина) – Сюко Аояма/Лидия Морозова (Япония/Беларусь) – 6:4, 3:6, 10:7

Напомним, что первая ракетка Украины Элина Свитолина выиграла главный Итоговый турнир WTA.

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Теги: #теннис#сестры Киченок