Чемпионка мира по борьбе Черкасова впервые стала лучшей спортсменкой месяца в Украине

Тренер Черкасовой - Алексей Мельник - признан лучшим тренером месяца.

НОК Украины признал чемпионку мира по вольной борьбе Аллу Черкасову лучшей спортсменкой октября в Украине.

Об этом сообщает официальный сайт организации.

В прошлом месяце 29-летняя Алла Черкасова выиграла золото чемпионата мира в Будапеште в весовой категории до 68 кг.

Тренер Черкасовой - Алексей Мельник - назван лучшим тренером месяца.

Стоит отметить, что Алла Черкасова впервые получила звание лучшей спортсменки месяца в Украине.