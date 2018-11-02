Чемпионка мира по борьбе Черкасова впервые стала лучшей спортсменкой месяца в Украине
19:06, 02 ноября 2018Другое
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Тренер Черкасовой - Алексей Мельник - признан лучшим тренером месяца.
Алла Черкасова / twitter.com/wrestling
НОК Украины признал чемпионку мира по вольной борьбе Аллу Черкасову лучшей спортсменкой октября в Украине.
Об этом сообщает официальный сайт организации.
В прошлом месяце 29-летняя Алла Черкасова выиграла золото чемпионата мира в Будапеште в весовой категории до 68 кг.
Тренер Черкасовой - Алексей Мельник - назван лучшим тренером месяца.
Стоит отметить, что Алла Черкасова впервые получила звание лучшей спортсменки месяца в Украине.
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