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Чемпионка мира по борьбе Черкасова впервые стала лучшей спортсменкой месяца в Украине

19:06, 02 ноября 2018
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Алла Черкасова / twitter.com/wrestling

Об этом сообщает официальный сайт организации. 

В прошлом месяце 29-летняя Алла Черкасова выиграла золото чемпионата мира в Будапеште в весовой категории до 68 кг.

Тренер Черкасовой - Алексей Мельник - назван лучшим тренером месяца.

Стоит отметить, что Алла Черкасова впервые получила звание лучшей спортсменки месяца в Украине.

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Теги: #спортивная борьба#НОК Украины