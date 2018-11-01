Украинка Мотричко возглавила рейтинг Международной федерации шашек

Наша спортсменка не впервые становится лучшей шашисткой в мире.

1 ноября 2018 года украинка Виктория Мотричко вновь возглавила рейтинг лучших шашисток мира.

Об этом УНИАН сообщили в Федерации шашек Украины со ссылкой на Международную федерацию шашек.

На данный момент ситуация на вершине рейтинга такова:

1. Мотричко Виктория (Украина) 447 баллов

2. Садовска Наталья (Польша) 446 баллов

3. Федорович Ольга (Беларусь) 434 балла

С 06 по 11 ноября в китайском городе Лишуи состоится заключительный этап Кубка Мира в этом году. После него и будут подведены итоги года. Напомним, что в прошлом году Виктория была третьей по итогам года в аналогичном зачете.

Вообще же, октябрь был плодоносным на победы наших спортсменов. Так на Чемпионате Европы по блицу и рапиду, который проходил в конце октября в Нетании (Израиль) отличились двое украинских спортсменов. Виктория Мотричко стала чемпионкой Европы по блицу (5 минут+3 за каждый сделанный ход) а Артем Иванов стал чемпионом Европы по рапиду (15 мин + 5 за каждый сделанный ход).