Свитолина заработала за октябрь больше всех призовых в мировом теннисе - позади Джокович и Федерер

Украинка, выигравшая Итоговый турнир WTA, заработала за октябрь 2 миллиона 397 тысяч долларов.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в октябре 2018 года заработала больше всех призовых в мировом теннисе.

Украинка обогнала по призовым не только девушек, но и лидеров мужского тура - Новака Джоковича и Роджера Федерера, сообщает tennisua.org.

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Свитолина, выигравшая Итоговый турнир WTA, заработала за октябрь 2 миллиона 397 тысяч долларов. У датчанки Каролин Возняцки за октябрь – 1 миллион 829 тысяч долларов, у серба Джоковича – 1 миллион 360 тысяч. Американка Слоан Стивенс заработала $1,299,415, швейцарец Федерер получил за прошлый месяц 821 тысячу долларов.

Напомним, победительница Итогового турнира WTA Элина Свитолина отмечена наградой НОК - "Гордость Украины".