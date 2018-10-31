цей матеріал доступний українською

Свитолина наслаждается отдыхом на пляже после победы на Итоговом турнире

10:59, 31 октября 2018
Другое
235 0
Элина Свитолина / REUTERS

Украинка не указала геолокацию в Instagram, но ее месторасположению можно лишь позавидовать.

Life on the edge.... ( not really 🤣)

A post shared by Elina Svitolina🤞🏼 (@elisvitolina) on

Как сообщал УНИАН, накануне Элина Свитолина поделилась психологическими секретами успеха.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Элина Свитолина