Свитолина наслаждается отдыхом на пляже после победы на Итоговом турнире
10:59, 31 октября 2018Другое
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Украинка выложила в сеть первое фото с отпуска.
Элина Свитолина / REUTERS
Четвертая ракетка мираЭлина Свитолина, которая завершила нынешний сезон победой на Итоговом турнире WTA, уже отправилась отдыхать.
Украинка не указала геолокацию в Instagram, но ее месторасположению можно лишь позавидовать.
Как сообщал УНИАН, накануне Элина Свитолина поделилась психологическими секретами успеха.
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