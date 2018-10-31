Свитолина наслаждается отдыхом на пляже после победы на Итоговом турнире

Украинка выложила в сеть первое фото с отпуска.

Четвертая ракетка мираЭлина Свитолина, которая завершила нынешний сезон победой на Итоговом турнире WTA, уже отправилась отдыхать.

Украинка не указала геолокацию в Instagram, но ее месторасположению можно лишь позавидовать.

Как сообщал УНИАН, накануне Элина Свитолина поделилась психологическими секретами успеха.