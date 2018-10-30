Свитолина: перед Итоговым турниром от меня никто ничего не ждал, это мотивировало

Спортсменка поделилась психологическими секретами успеха.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала победу на Итоговом турнире WTA в Сингапуре.

«Перед началом турнира я вообще ничего от себя не ждала. Мне кажется, от меня вообще никто ничего не ждал. Это меня мотивировало, но корте я боролась до самого конца.

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Я бы не сказала, что мне было нечего терять, куда важнее был чемпионский настрой. Он мне очень помог. Я просто старалась выкладываться в каждом розыгрыше. Не скажу, что показывала лучшую игру, но я была готова пахать, была готова физически. Думаю, это и привело меня к победе.

Безусловно, я что-то себе доказала. Я достигла своего предела, а потом заставила себя его преодолеть. Я очень довольна тем, как справилась с давлением в полуфинале и в матче против Плишковой в группе. Матчи были очень, очень сложными. Мне приходилось прибавлять и преодолевать свои границы. Для меня очень важно знать, что я на это способна. Это нужно использовать», – сказала Свитолина, которую цитирует официальный сайт WTA.

Напомним, победа Элины Свитолиной на Итоговом турнире в Сингапуре - высшее достижение в истории украинского тенниса. Украинка завершает год на четвертом месте в рейтинге Женской теннисной ассоциации.