Чемпионка мира по пулевой стрельбе Костевич получила награду лучшей спортсменке месяца в Украине

Спортсменку и ее тренера наградил президент НОК Сергей Бубка.

Сегодня в Олимпийском доме состоялось чествование лучшей спортсменки и тренера месяца в Украине.

Свои заслуженные награды из рук президента Национального олимпийского комитета Украины Сергея Бубки получили чемпионка мира по пулевой стрельбе Елена Костевич и ее наставник Игорь Черединов, которые завоевали это высокое признание в сентябре.

«Сразу после триумфального выступления Елены на чемпионате мира в Корее, где она завоевала индивидуальное «золото» и «бронзу» в миксте с Олегом Омельчуком, мы встречались, общались. Это была душевная, теплая встреча и нам очень приятно снова приветствовать замечательный тандем Елены Костевич и Игоря Черединова в Олимпийском доме еще и по такому приятному поводу», - сказал руководитель НОК, которого цитирует пресс-служба Национального олимпийского комитета.

Читайте такжеКостевич одержала победу над россиянкой в финале чемпионата мира по стрельбе

Он отметил, что на чемпионате мира в Корее выдающаяся спортсменка, олимпийская чемпионка Афин-2004, двукратная бронзовая призерка Лондона-2012 Елена Костевич продемонстрировала блестящий результат.

«С учетом того, что чемпионат мира по стрельбе происходит лишь раз в четыре года, эти медали приобретают еще больший вес. Традиционно стрелки первыми получают олимпийские лицензии, и я хочу еще раз поздравить с первыми путевками на Токио-2020 Елену и Павла Коростылева, а также всех нас», - добавил Сергей Бубка.

Президент НОК напомнил, что Костевич в прошлом году стала мамой и уже уверенно покоряет новые спортивные вершины. «Знаем, что маленькая дочка и муж были с вами рядом на чемпионате мира и свою победу вы посвятили именно им. Убежден, что такая мощная поддержка и в дальнейшем будет вдохновлять Елену и мотивировать на новые свершения», - добавил он.

Отметим, что Елена Костевич уже в пятый раз завоевывает награду лучшей спортсменке месяца в Украине.